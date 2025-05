Trump martella Harvard: "Fuori i nomi degli studenti stranieri", e l'università perde 2,4 miliardi

25 maggio 2025 a

Il presidente Usa Donald Trump ha attaccato nuovamente la prestigiosa università di Harvard affermando che vuole nomi e Paesi di provenienza degli studenti stranieri dell'ateneo. "Perché Harvard non dice che quasi il 31% dei suoi studenti proviene da Paesi stranieri, eppure quei Paesi, alcuni dei quali non proprio amici degli Stati Uniti, non pagano nulla per l'istruzione dei loro studenti, né hanno alcuna intenzione di farlo. Nessuno ce l'ha detto! Vogliamo sapere chi sono questi studenti stranieri, una richiesta ragionevole dato che diamo a Harvard miliardi di dollari, ma Harvard non è proprio disposta a dircelo. Vogliamo i nomi e i paesi di provenienza", ha scritto Trump sul suo social Truth. "Harvard ha 52 milioni di dollari, li usi e la smetta di chiedere al governo federale di continuare a concederle denaro!", ha aggiunto.

Dopo i tagli imposti dall'amministrazione Trump i ricercatori dell'università di Harvard hanno perso quasi 1.000 borse di studio per un valore di oltre 2,4 miliardi di dollari (oltre 2 miliardi di euro). È quanto apprende Nature, citando una e-mail inviata ad Harvard dalla National Science Foundation (NSF) statunitense in cui si elencano 193 sovvenzioni statali soppresse per un valore di quasi 150 milioni di dollari, mentre una comunicazione del Dipartimento della Difesa (DoD) statunitense ne registra 56 per un valore di 105 milioni di dollari. Altri tagli sono ad esempio quelle del Dipartimento dell'Agricoltura e del Dipartimento per l'Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Urbano che hanno interrotto tre sovvenzioni ciascuno. Ma la tranche di gran lunga più consistente proviene dai National Institutes of Health (NIH) statunitensi, il maggiore finanziatore mondiale della scienza biomedica con un taglio di oltre 600 sovvenzioni per un valore di circa 2,2 miliardi di dollari in più anni.