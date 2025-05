Jenin, Idf spara in aria durante visita delegazione Ue. Coinvolto viceconsole italiano

21 maggio 2025 a

Fonti riferiscono ad Al Jazeera che le forze dell'esercito israeliano (Israeli Defence Force) hanno aperto il fuoco su una delegazione diplomatica europea in visita al campo di Jenin, in Cisgiordania. Gli spari hanno preso di mira 25 ambasciatori e diplomatici europei e arabi. Secondo l'agenzia palestinese Wafa la delegazione si trovava all'ingresso orientale del campo di Jenin e comprendeva gli ambasciatori di Egitto, Giordania, Marocco, Unione Europea, Portogallo, Cina, Austria, Brasile, Bulgaria, Turchia, Spagna, Lituania, Polonia, Russia, Giappone, Romania, Messico, Sri Lanka, Canada, India, Cile, Francia, Regno Unito e numerosi rappresentanti di altri Paesi.

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa Wafa, la delegazione diplomatica si trovava a Jenin per verificare le condizioni nel campo e c'era anche un gruppo di giornalisti che seguiva la visita. La testata non fa riferimento a vittime. Secondo quanto riporta il Times of Israel - che cita alcune immagini - le truppe israeliane avrebbero sparato colpi di avvertimento in aria. Un portavoce dell'Idf - riporta Ynet - ha affermato che "in base a un'indagine iniziale, la delegazione ha deviato dal suo percorso ed è arrivata in una zona in cui le era vietato soggiornare". Allo stesso - ha proseguito - "il generale di brigata Hisham Ibrahim, ha ordinato agli ufficiali dell'unità di parlare immediatamente con i rappresentanti dei Paesi e presto terrà colloqui personali con i diplomatici, aggiornandoli sui risultati dell'indagine iniziale condotta sulla questione".