Cisgiordania, il blitz di Israele fa secco il capo di Hamas a Jenin

Il comandante dell’ala militare di Hamas a Jenin, Wissam Hazem, è stato ucciso questa mattina insieme ad altri due miliziani in scontri e attacchi con droni nel nord della Cisgiordania. Lo hanno rivelato le Idf, lo Shin Bet e la polizia israeliana. Secondo quanto riferito dall’esercito israeliano, nel corso di un’operazione nella Cisgiordania settentrionale i militari hanno individuato una cellula di uomini armati a bordo di un’auto nella città di Zababdeh, nella zona di Jenin. Gli agenti della polizia di frontiera sotto copertura hanno aperto il fuoco contro l’auto, uccidendo Hazem, mentre gli altri due uomini armati sono fuggiti.

Poco dopo, un drone ha colpito e ucciso i due miliziani, spiega il Times of Israel. Secondo le autorità israeliane, Hazem era coinvolto in numerose sparatorie e attentati e stava predisponendo ulteriori attacchi contro Israele. Gli altri due uomini armati, uccisi dal drone, sono identificati dalle Idf come Maysara Masharqa e Arafat Amer. L’esercito spiega che si trattava di membri di Hamas che lavoravano per conto di Hazem e che erano coinvolti anche in attacchi armati contro le comunità israeliane.