Israele "si prepara a colpire le centrali nucleari iraniane": cosa rivelano gli 007

21 maggio 2025 a

Lo sforzo diplomatico di Donald Trump per trovare un accordo con Teheran non sarebbe bastato a fermare Israele che, stando a quanto riporta la Cnn in base a informazioni di intelligence, si starebbe preparando a colpire gli impianti nucleari iraniani. Lo hanno detto alla Cnn funzionari statunitensi a partire da fonti 007. Un attacco del genere rappresenterebbe una rottura con il presidente degli Stati Uniti, hanno sottolineato, e potrebbe anche rischiare di innescare un più ampio conflitto regionale in Medio Oriente. Eventualità, questa, che gli Stati Uniti cercano di evitare da quando, nel 2023, la guerra a Gaza ha infiammato le tensioni. I funzionari avvertono che non è chiaro se i leader israeliani abbiano preso una decisione definitiva e che, in realtà, esiste un profondo disaccordo all'interno del governo statunitense sulla probabilità che Israele agisca.

Se e come Israele attaccherà, dipenderà probabilmente da cosa penserà dei negoziati statunitensi con Teheran sul suo programma nucleare. La probabilità "di un attacco israeliano contro un impianto nucleare iraniano", tuttavia, è aumentata significativamente negli ultimi mesi", ha affermato un'altra fonte vicina all'intelligence statunitense. Non solo. La prospettiva di un accordo tra Stati Uniti e Iran negoziato da Trump, che non rimuova tutto l'uranio iraniano, "rende più probabile la possibilità di un attacco", si apprende. Le crescenti preoccupazioni derivano non solo dai messaggi pubblici e privati ​​di alti funzionari israeliani che affermano che il Paese sta prendendo in considerazione una decisione del genere, ma anche dalle comunicazioni intercettate e dalle osservazioni di movimenti militari israeliani che potrebbero suggerire un attacco imminente.