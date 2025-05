Ucraina, Trump sente Putin: "Il cessate il fuoco solo se gli accordi sono appropriati"

19 maggio 2025 a

Si è conclusa la lunga conversazione telefonica tra Vladimir Putin e Donald Trump, che il capo del Cremlino ha definito "significativa, franca e molto utile". La Russia, ha annunciato Putin, "proporrà ed è pronta a lavorare con la parte ucraina su un memorandum su un possibile futuro accordo di pace con la definizione di una serie di posizioni" come, ad esempio, "i principi della soluzione, i termini di un possibile accordo di pace e così via, compreso un possibile cessate il fuoco per un certo periodo di tempo se vengono raggiunti gli accordi pertinenti". Mosca e Kiev, ha proseguito, "troveranno dei compromessi, ma è necessario eliminare le cause principali della crisi".

Il capo del Cremlino, nel corso dello scambio telefonico, "ha ringraziato la controparte americana per il suo sostegno alla ripresa dei negoziati diretti". Il presidente russo ha dichiarato che i colloqui con l'Ucraina stanno procedendo nella "giusta direzione" dopo i negoziati di venerdì a Istanbul, il primo incontro diretto tra ucraini e russi dall'inizio dell'offensiva russa in Ucraina. I contatti "tra i partecipanti a questo incontro e ai colloqui sono ripresi. Ciò fa pensare che siamo sulla strada giusta", ha dichiarato. La questione è ovviamente "che le parti russa e ucraina dimostrino la massima volontà di pace e trovino compromessi che soddisfino tutte le parti".