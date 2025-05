Le ombre del Cremlino sulla Romania: "Elezioni strane"

19 maggio 2025 a

"Le elezioni sono state perlomeno strane in Romania". L'ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riferendosi alle elezioni presidenziali in Romania. "Conosciamo la storia del candidato che aveva le migliori possibilità. Senza preoccuparsi di trovare alcuna giustificazione, è stato semplicemente rimosso con la forza dalla corsa. In assenza di un candidato favorito, ha vinto chi ha vinto", ha aggiunto Peskov, sostenendo che "questo è un dato di fatto".

Intanto la Russia "preferisce" una soluzione "diplomatica" alla crisi ucraina. Lo ha detto portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo cui "è preferibile, certamente, ottenere i nostri obiettivi con mezzi politici e diplomatici".