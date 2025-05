Elezioni Romania, ecco la diretta per seguire il ballottaggio

18 maggio 2025 a

a

a

In Romania cittadini alle urne per il ballottaggio presidenziale che vede George Simion, leader di Aur, che ha dominato il primo turno del 4 maggio con il 40,96%, contro l'indipendente Nicusor Dan, sindaco di Bucarest. Dopo l'annullamento del voto 2024 per interferenze, i sondaggi indicano una gara serrata. Qui sotto si potrà seguire lo speciale elezioni curato dall'AdnKronos che commenterà i risultati con una diretta online disponibile dalle 19 e guidata dal direttore Davide Desario e i vicedirettori Fabio Insenga e Giorgio Rutelli e con il contributo di analisti ed esperti.

Alle 15 (le 14 in Italia), secondo i dati elettorali ufficiali, hanno votato più di 7,6 milioni di persone, pari a circa il 42% degli aventi diritto, al ballottaggio delle elezioni presidenziali. I rumeni all'estero hanno potuto votare da venerdì in seggi elettorali appositamente allestiti e più di 1,2 milioni hanno già espresso il proprio voto. I seggi rimarranno aperti fino alle 20, ora italiana.