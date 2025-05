Re Carlo invita Macron nel Regno Unito. Dormirà al castello di Windsor con Brigitte

Alessandra Zavatta 13 maggio 2025 a

Emmanuel Macron sarà ospite di re Carlo III d'Inghilterra e dormirà nel castello di Windsor, il maniero preferito dalla regina Elisabetta che l'aveva scelto come residenza. Oggi il presidente francese, fa sapere Buckingham Palace, ha accettato l'invito del sovrano e si recherà nel Regno Unito per una visita di Stato dall'8 al 10 luglio prossimo. Sarà accompagnato dalla moglie Brigitte Macron.

Carlo e Camilla hanno effettuato una visita di Stato in Francia nel settembre 2023 e per Macron si tratta ora di ricambiare ma anche di discutere di una serie di accordi commerciali con la Gran Bretagna.

L'ultima visita di un Capo di Stato francese nel Regno Unito risale al marzo 2008, quando l'allora presidente Nicolas Sarkozy e la moglie Carla Bruni furono ospiti della regina Elisabetta. Anche loro soggiornarono a Windsor. Nella cappella di San Giorgio riposano dal 2022 le spoglie della sovrana, scomparsa l'8 settembre 2022 all'età di 96 anni.

Il programma della visita di Macron non è stato ancora reso noto ma è trapelato che, per il presidente francese, Carlo organizzerà un ricevimento a Buckingham Palace. Il sovrano dovrebbe inoltre ospitare, sempre durante l'estate, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dopo che il primo ministro britannico Keir Starmer ha recapitato l'invito ufficiale lo scorso febbraio durante l'incontro alla Casa Bianca, ma la data del viaggio non è stata ancora annunciata.