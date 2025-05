Vertice Russia-Ucraina, il piano di Mosca: "Solo quando deciderà Putin"

13 maggio 2025 a

Russia-Ucraina, riflettori puntati sul vertice di Istanbul. Il Cremlino annuncerà chi rappresenterà la Russia nei negoziati di giovedì a Istanbul non appena Vladimir Putin riterrà necessario annunciarlo. L'ha detto il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, rispondendo ai giornalisti, mentre alcuni media riferiscono che a guidare la delegazione dovrebbero essere il ministro degli Esteri Sergei Lavrov e il consigliere del Cremlino Yuri Uskahov. "Non appena il presidente lo riterrà necessario, lo annunceremo", ha detto Peskov. Poi arriva l'affondo della diplomazia di Mosca. L'approccio dell'Europa alla questione ucraina è volto a proseguire la guerra e contrasta con l'approccio di Mosca e Washington. L'ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riportano le agenzie russe. "Il suo approccio (dell'Europa ndr) non è equilibrato. E' piuttosto a favore della guerra, mirato a continuarla. Ed è in netto contrasto con l'approccio che viene dimostrato, ad esempio, a Mosca o a Washington", ha detto Peskov , rispondendo alla domanda se ci sia un posto per i leader europei al tavolo dei negoziati in Turchia.

Putin e lo smacco a Trump e Zelensky per la pace: la decisione sul vertice di Istanbul

"L'Ucraina è aperta a qualsiasi formato negoziale con la Russia, ma il cessate il fuoco deve essere la prima condizione, la principale". E' il messaggio arrivato da Andriy Yermak, capo dell'Ufficio del presidente ucraino, come rende noto la presidenza ucraina dopo un intervento di Yermak in videocollegamento al Copenhagen Democracy Summit 2025. "Abbiamo confermato che il presidente Zelensky è pronto e sarà in Turchia. Ieri il presidente Trump ha fatto una dichiarazione molto forte e molto chiara, affermando che si aspetta entrambi i leader siano presenti in Turchia - ha aggiunto - Valuta anche una visita là. Ritengo che se Vladimir Putin si rifiutasse di venire in Turchia, sarebbe il segnale definitivo del fatto che la Russia non vuole porre fine a questa guerra, che la Russia non vuole negoziati né è pronta".