Ucraina, mossa di Zelensky con Putin: "Lo incontrerò in Turchia". Svolta sulla pace?

Mosse e strategie che si spera portino alla pace il prima possibile. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito l'appello a Mosca ad accettare la proposta di un cessate il fuoco a partire da domani e afferma: "Aspetterò Putin giovedì in Turchia". Dopo l'ultimatum dei leader Ue, era arrivata la risposta di Vladimir Putin alla richiesta di una tregua totale di 30 giorni tra Russia e Ucraina a partire da lunedì, lanciata ieri dai 'volenterosi' riuniti a Kiev. Il leader del Cremlino prende tempo rimandando a giovedì prossimo l'inizio di possibili negoziati "senza alcuna precondizione", aprendo nel contempo a una ripresa delle relazioni con i Paesi europei e passando la palla all'Ucraina, accusata di aver sempre rifiutato le "ripetute" proposte di Mosca per un cessate il fuoco. Alle parole del leader russo risponde l'ucraino Volodymyr Zelensky, che si dice pronto a incontrare Mosca, ma rilancia chiedendo una tregua "a partire da domani", lunedì 12 maggio, come concordato dai leader Ue ieri a Kiev. Poi su Telegram la controproposta: "Aspettiamo un cessate il fuoco pieno e duraturo, a partire da domani, per garantire le basi necessarie per la diplomazia. Non c'è punto nel prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì", ha scritto il Presidente ucraino. "Personalmente, auspico che questa volta i russi non cercheranno scuse", ha aggiunto.

Ucraina e ha proposto a Kiev di riprendere i negoziati a Istanbul dal 15 maggio", le parole di Putin in una dichiarazione dal Cremlino. "Abbiamo ripetutamente proposto misure per il cessate il fuoco. Non abbiamo mai rifiutato il dialogo con la parte ucraina. Permettetemi di ricordarvelo ancora una volta: non siamo stati noi a interrompere i negoziati nel 2022. È stata la parte ucraina", ha dichiarato il presidente russo. "A questo proposito, nonostante tutto, proponiamo che le autorità di Kiev riprendano i negoziati interrotti alla fine del 2022, e senza alcuna precondizione", ha detto.

A spingere Kiev verso la ripresa degli incontri è Washington. L'Ucraina deve accettare di incontrare la Russia a Istanbul per negoziati e deve farlo "immediatamente" dopo la proposta di Putin, ha scritto Donald Trump su Truth. "Il Presidente Putin non vuole avere un accordo di cessate il fuoco con l'Ucraina ma vuole un incontro giovedì in Turchia per negoziare una possibile fine del bagno di sangue", ha aggiunto Trump, secondo cui "l'Ucraina deve acconsentire immediatamente". "Almeno saranno in grado di determinare se un accordo è possibile o no, e se non lo è i leader europei e gli Stati Uniti sapranno quali sono tutte le posizioni e potranno procedere di conseguenza", ha sottolineato il presidente americano. "Inizio a dubitare che l'Ucraina farà un accordo con Putin, che è troppo impegnato per celebrare la giornata della Vittoria, che potrebbe non essere stata vinta senza gli Stati Uniti. Organizzate l'incontro ora", ha concluso.