Trump diventa un guerriero di Star Wars: “Lunatici della sinistra radicale"

Non si sono ancora placate le polemiche scatenate dalla pubblicazione dell'immagine di Donald Trump in versione Papa, ma la Casa Bianca rilancia e presenta il presidente degli Stati Uniti nei panni di un cavaliere Jedi. Spada laser in pugno e muscoli in evidenza, il fotomontaggio ritrae il tycoon repubblicano come un Maestro di Star Wars. Con un messaggio chiaro, che rimanda a una frase pronunciata spesso da Yoda per augurare successo o buona fortuna: "Che il 4 maggio sia con te", si legge.

"Buon 4 maggio a tutti - è il messaggio digitato a corredo dello scatto con aquile e bandiere degli Stati Uniti alle spalle - compresi i lunatici della sinistra radicale che stanno lottando con tutte le loro forze per riportare nella nostra Galassia i signori dei Sith (uno dei due ordini antagonisti in Guerre Stellari, ndr), Assassini, Signori della Droga, Prigionieri Pericolosi e i ben noti membri della gang MS-13. Non siete la Ribellione, siete l'Impero. Che il 4 maggio sia con voi".