Commissione Ue, dall'Europa 900 milioni per l'industria della difesa

La Commissione europea sta investendo 910 milioni di euro nell'ambito dell'edizione 2024 del Fondo europeo per la difesa (Fed) per creare un'industria della difesa forte e innovativa in Europa. Lo riporta l'Esecutivo europeo in una nota precisando che questi investimenti - a sostegno di 62 progetti selezionati - mirano a colmare le principali lacune in termini di capacità, come la mobilità delle forze armate e la difesa con droni, attraverso l'innovazione e la collaborazione tra la scienza e l'industria europea.

Inoltre, per la prima volta, viene riferito, le industrie della difesa ucraine possono essere associate ai progetti Fed. La cooperazione rafforzata tra le industrie della difesa ucraine ed europee, viene spiegato, si basa sugli sforzi di sensibilizzazione dell'Ufficio per l'innovazione della difesa dell'Ue a Kiev per promuovere legami più stretti e integrare ulteriormente l'Ucraina nella base industriale della difesa europea, rafforzando gli obiettivi comuni di sicurezza e innovazione.