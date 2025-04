Blackout elettrico, la richiesta di Sanchez: "Non escludiamo nessuna ipotesi"

28 aprile 2025 a

"I tecnici di Red Eléctrica stanno lavorando per determinare le cause'' dell'incidente. A dichiararlo è stato il premier spagnolo Pedro Sanchez. "Non ci sono informazioni conclusive sulle cause", ha affermato riferendo alla Moncloa. "Non conosciamo le cause e non escludiamo alcuna ipotesi".

Maxi-black out mette in ginocchio la Spagna. Caos anche in Portogallo e Francia

Poi il premier spagnolo ha invitato la popolazione a usare "responsabilmente i telefoni cellulari" fino a quando sarà ripristinata la fornitura di energia elettrica in tutto il Paese. "Fate telefonate brevi e solo quando indispensabile", ha detto in un intervento davanti alla stampa dalla Moncloa. "Per quanto riguarda il piano economico, molte banche sono state colpite, sono stati colpiti i sistemi di pagamento, alcuni funzionano normalmente, altri no". Lo ha dichiarato il premier spagnolo Pedro Sanchez in un discorso alla nazione dopo il blackout che ha colpito il Paese. "Anche la banca elettronica funziona normalmente", ha aggiunto.