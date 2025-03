Londra, blackout a Heathrow per un incendio: scalo chiuso e traffico aereo in tilt

21 marzo 2025 a

Un incendio scoppiato in una sottostazione elettrica nei pressi di Heathrow ha causato un blackout, portando alla chiusura dello scalo londinese, il più trafficato d’Europa. Una catastrofe che sta causando disagi in tutto il mondo a centinaia di voli e migliaia di viaggiatori. Lo stop all’aeroporto interesserà almeno 1.351 voli da e per Londra, ha riferito il sito Flightradar, sottolineando che circa 120 aerei diretti a Heathrow erano in volo quando è stata annunciata lo stop dello scalo. L’hub resterà chiuso tutto il giorno e «i passeggeri non devono recarsi in aeroporto in nessun caso finché non riaprirà», ha sottolineato il gestore.

British Airways ha fatto sapere che la chiusura del suo hub principale «avrà chiaramente un impatto significativo sulle operazioni e sui clienti». «Stiamo lavorando il più velocemente possibile per aggiornarli sulle loro opzioni di viaggio per le prossime 24 ore e oltre», ha affermato la compagnia aerea. Il secondo aeroporto più trafficato del Regno Unito, Gatwick, ha annunciato su X che accoglierà alcuni voli previsti per Heathrow mentre altri sono stati dirottati a Shannon, nell’Irlanda sudoccidentale. Anche altri scali, come quello di Francoforte e Charles de Gaulle di Parigi, stanno accettando voli dirottati, mentre altri sono tornati indietro. Le autorità aeroportuali hanno affermato di «aspettarsi notevoli disagi» nei prossimi giorni.