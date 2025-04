Medioriente, raid Israele a Gaza. Hamas: "Almeno 25 morti"

20 aprile 2025 a

L'agenzia di protezione civile di Gaza, controllata da Hamas, ha riferito che i raid aerei israeliani, iniziati all'alba hanno causato almeno 25 vittime. "Dall'alba i raid aerei dell'occupazione hanno ucciso 20 persone e ne hanno ferite decine, tra cui donne e bambini, in diverse aree della Striscia di Gaza", ha dichiarato all'Afp Mahmud Bassal, portavoce della protezione civile. In un comunicato successivo, l'agenzia ha riferito che altre 5 persone sono state uccise in un attacco condotto da un drone israeliano contro un gruppo di civili nella zona est di Rafah.

"Nessun aiuto umanitario a Gaza". La minaccia di Israele

Israele ha ripreso gli attacchi aerei e terrestri su Gaza il 18 marzo, ponendo fine a una tregua di 2 mesi che aveva interrotto oltre 15 mesi di guerra. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la volontà di proseguire l'offensiva e riportare a casa gli ostaggi ancora detenuti a Gaza senza cedere alle richieste di Hamas. "Siamo in una fase cruciale della campagna, e in questo momento servono pazienza e determinazione per vincere», ha detto, respingendo gli appelli dei miliziani a porre fine al conflitto e ritirare le truppe da Gaza. Da quando Israele ha ripreso l'offensiva, a marzo, almeno 1.827 persone sono state uccise a Gaza, secondo il ministero della Sanità del territorio controllato da Hamas, secondo cui il bilancio complessivo delle vittime del conflitto ha raggiunto quota 51.201, in gran parte civili. Le Nazioni Unite considerano questi dati attendibili.