Casa Bianca, Donald Trump accoglie Giorgia Meloni: "Una grande persona"

17 aprile 2025 a

a

a

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla Casa Bianca per il bilaterale con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "E' una grande persona", ha detto Trump ai giornalisti indicando il premier italiano. "Giorgia Meloni mi piace, è una grande leader, sta facendo un lavoro eccezionale. Sono orgoglioso di lei, la conoscevo sin dall'inizio, so che ha grande talento". L'ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump in occasione dell'incontro con Georgia Meloni alla Casa Bianca.