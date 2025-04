Sumy, missili russi fanno strage nella Domenica delle Palme: l'indignazione del mondo

13 aprile 2025 a

Passerà alla storia come la 'strage della Domenica delle Palme' quella compiuta dall'esercito russo sulla città ucraina di Sumy. Verso le 10.15, quando la folla di fedeli stava accorrendo alle celebrazioni, sul centro cittadino sono stati lanciati due missili balistici. Almeno 34 i morti, tra cui 2 bambini, e oltre 117 i feriti. I reporter sul posto hanno ripreso la lunga fila di sacchi neri con i cadaveri adagiati sul ciglio della strada, mentre i vigili del fuoco tentavano di spegnere gli incendi provocati dal raid. "Solo un bastardo potrebbe comportarsi così", è stato il commento furioso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "i missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni: case, istituti scolastici, auto in strada... E questo avviene in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la Domenica delle Palme, la festa dell'ingresso del Signore a Gerusalemme". "È necessaria una forte risposta mondiale", ha aggiunto Zelensky, "abbiamo bisogno nei confronti della Russia dell'atteggiamento che un terrorista merita".

Compatta la condanna da parte dei leader europei. Se il presidente francese Emmanuel Macron ha denunciato da parte di Mosca il "palese disprezzo per le vite umane, il diritto internazionale e gli sforzi diplomatici del presidente Trump", il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer si è detto "sconvolto" e ha esortato: "Putin deve ora accettare un cessate il fuoco completo e immediato senza condizioni". Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha definito il raid russo "barbaro", mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sottolineato il continuo lavoro dell'Ue per la "fine dello spargimento di sangue e al raggiungimento di una pace giusta e duratura, alle condizioni imposte dall'Ucraina".

"Orribile e vile attacco russo", è stato il commento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha aggiunto: "Condanno con fermezza queste violenze inaccettabili, che contraddicono ogni reale impegno di pace". Anche dagli Stati Uniti sono arrivate parole dure nei confronti di Mosca. "L'attacco di oggi trascende ogni limite di decenza", ha scritto in un post su X l'inviato speciale americano per l'Ucraina Keith Kellogg, "ci sono decine di morti e feriti tra i civili. Da ex leader militare, capisco il concetto di 'attacchi mirati' e questo è sbagliato. È per questo che il presidente Trump si sta impegnando a fondo per porre fine a questa guerra".