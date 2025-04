Guerra in Ucraina, missili sul centro di Sumy: almeno 21 morti. Zelensky: “Bastardi”

13 aprile 2025 a

a

a

Sono almeno ventuno i morti nell'attacco missilistico sferrato dalla Russia su Sumy, nel nord-est dell’Ucraina. "La Russia ha colpito il centro della città con missili balistici. Proprio quando c'era molta gente per strada", hanno detto i servizi d’emergenza ucraini sui social network. La città di confine di Sumy è stata obbiettivo di ripetuti attacchi nelle ultime settimane. Secondo il ministero dell'Interno ucraino, i feriti nell'attacco sono 83, tra cui sette bambini.

"Il mondo deve rispondere con fermezza: gli Stati Uniti, l'Europa, chiunque nel mondo voglia che questa guerra e queste uccisioni finiscano. La Russia vuole esattamente questo tipo di terrorismo e sta trascinando questa guerra”, la reazione su X di Volodymyr Zelesnky dopo il raid missilistico russo. "Senza pressione sulla Russia la pace è impossibile - prosegue il presidente ucraino - i colloqui non hanno mai fermato i missili balistici e le bombe. Quello che è necessario è un atteggiamento duro verso la Russia, quello che merita un terrorista. Ringrazio - conclude Zelensky - chiunque si schiera con l'Ucraina e ci aiuta a difendere la vita".

Zelensky si è espresso anche in un post su Telegram: "I missili nemici colpiscono una normale strada cittadina, la vita di tutti i giorni", ha scritto, "e questo in un giorno in cui le persone vanno in chiesa: la domenica delle Palme, la festa dell'ingresso del Signore a Gerusalemme". Secondo i dati preliminari, ha spiegato, "decine di civili sono rimasti uccisi e feriti". "Solo un bastardo si comporta cosi'", ha sottolineato il leader di Kiev.