Donald Trump, ecco la cartella clinica: "Salute eccellente", quali farmaci prende

Le polemiche sulle condizioni di salute di Joe Biden hanno determinato il ritiro del democratico dalla corsa per il secondo mandato alla Casa Bianca che hanno spianato la strada alla candidatura di Kamala Harris, sconfitta alle urne da Donald Trump. Ma come sta l'attuale presidente degli Stati Uniti? Il tycoon "dimostra un'eccellente salute cognitiva e fisica ed è pienamente in grado di svolgere i compiti di Comandante in Capo e Capo di Stato", afferma il medico della Casa Bianca in un rapporto redatto dopo la visita a cui Trump si è sottoposto l'11 aprile. "Il presidente Trump gode di ottima salute, con una robusta funzionalità cardiaca, polmonare, neurologica e fisica in generale", si legge nelle conclusioni del report, "il suo stile di vita attivo continua a contribuire in modo significativo al suo benessere. Le giornate del Presidente Trump includono la partecipazione a numerose riunioni, apparizioni pubbliche, la presenza della stampa e frequenti vittorie in eventi di golf".

Trump ha 78 anni e il suo medico, il capitano della Marina Sean Barbabella, ha citato quello che ha definito lo "stile di vita attivo" di Trump e ha detto che "continua a contribuire in modo significativo" al benessere del presidente repubblicano. Trump compirà 79 anni il 14 giugno. I risultati della visita hanno mostrato che Trump ha perso 9 chili dall'ultima visita medica come presidente nel 2020. Allora pesava 111 chili e ora è sceso a 102. I livelli di colesterolo di Trump sono migliorati nel tempo, grazie ai farmaci rosuvastatina ed ezetimibe.

Alla visita medica di gennaio 2018, il suo colesterolo totale era di 223. Oggi è di 140. Idealmente, il colesterolo totale dovrebbe essere inferiore a 200. La sua pressione sanguigna è di 128 su 74. È considerata elevata e le persone in quella situazione rischiano di sviluppare ipertensione a meno che non vengano prese misure per controllare la condizione. Trump ha una frequenza cardiaca a riposo di 62 battiti al minuto, in linea con i test precedenti. Una frequenza cardiaca a riposo normale per gli adulti varia da 60 a 100 battiti al minuto e, in generale, una frequenza più bassa implica una migliore forma cardiovascolare. Trump prende anche l'aspirina, che può ridurre il rischio di infarto e ictus.