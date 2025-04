Casa Bianca, incontro Trump-Netanyahu: quali saranno i temi sul tavolo

06 aprile 2025 a

L’incontro fra il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente Usa Donald Trump lunedì alla Casa Bianca è in programma per le 13 ora locale, le 19 in Italia. L'ha annunciato l’ufficio di Netanyahu, secondo quanto riporta il Times of Israel. I due leader dovrebbero discutere «dei dazi imposti da Trump a Israele, dei colloqui con Hamas per la liberazione degli ostaggi, di potenziali tensioni fra Israele e Turchia in Siria e degli sforzi per scoraggiare l’Iran e la sua rete di intermediari», scrive il Times of Israel.

Benjamin Netanyahu ha sottolineato di essere «il primo leader internazionale a incontrare Donald Trump» dall’annuncio dei nuovi dazi. L'ha fatto, riporta la Bbc, parlando con i giornalisti mentre saliva sull’aereo diretto a Washington per colloqui con il Presidente degli Stati Uniti, dopo la tappa in Ungheria. La visita negli Usa a pochi giorni dall’annuncio dei nuovi dazi, ha detto il Premier israeliano, dimostra «il legame personale e le relazioni tra i due Paesi che sono in questo momento così cruciali».