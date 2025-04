Marine Le Pen in piazza: "Calpestato l'onore del mio Paese, non mi arrendo"

06 aprile 2025 a

a

a

"Non mi arrenderò". L'ha promesso Marine Le Pen durante la manifestazione organizzata dal Raggruppamento nazionale (Rn) a Place Vauban, a Parigi, dopo che lunedì scorso è stata dichiarata colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici e condannata a cinque anni di ineleggibilità con effetto immediato.

Video su questo argomento “Con quel teorema condannati metà degli europarlamentari". Caso Le Pen, Cerno rivela l'obiettivo dei giudici

Le Pen ha preso la parola ringraziando i suoi sostenitori per "l’enorme spinta popolare a favore della democrazia e della legge" e sottolineando che "è impossibile per me nascondere l’emozione nel vedervi qui" "Grazie per essere qui a difendere ciò che questa decisione ha calpestato e che ho a cuore più di ogni altra cosa: la mia gente, il mio Paese e il mio onore«, ha aggiunto la leader della destra francese, rimarcando che "tanti avrebbero rinunciato al nostro posto. Ma siamo ancora qui".