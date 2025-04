Parigi, i musulmani attaccano la polizia in strada: così festeggiano la fine del Ramadan

01 aprile 2025 a

a

a

Pestaggio islamico nelle strade di Parigi. Le immagini del video choc risalgono a domenica scorsa, 30 marzo, e si riferiscono all'assalto ai danni delle forze dell'ordine compiuto da cittadini musulmani che così festeggiavano nel peggiore dei modi la fine del Ramadan.

Chaos absolu dans une cité de Seine Saint Denis ! En France la vermine avance , la Police recule . Tremble Poutine . Le 93 c’est Zombies apocalypse, #WorldWarZ pic.twitter.com/sWsqnxp0uo — Sir Sean Sitges (@SitgesFranck) March 31, 2025

"È una follia!", urla l'autore del video. Sotto al suo balcone, in una casa nel quartiere di Saint Denis, periferia Nord della capitale. "Guardate come spaccano le auto della polizia". Il bilancio conta 3 agenti leggermente feriti, anche grazie all'intervento della polizia municipale. Non si fa attendere la presa di posizione del sindacato di polizia. "A Saint-Denis - è il grido d'allarme del sindacato di polizia Alliance - dei delinquenti attaccano colleghi della polizia municipale in piena strada, nell'impunità più totale. Scene di guerra urbana. Questo è il quotidiano di chi porta la divisa. Totale sostegno ai colleghi della municipale. L'autorità deve essere ristabilita".