Cpr in Albania in linea con la legge europea. La vittoria della Meloni: "Premiato il nostro coraggio"

«Siamo a conoscenza degli ultimi sviluppi riguardanti il decreto» che istituisce i centri di permanenza per il rimpatrio nei centri in Albania. «Siamo in contatto con le autorità italiane. Secondo le nostre informazioni, la legge nazionale italiana si applicherà a questo centro, com'è stato finora il caso per l’asilo. In linea di principio, ciò è in linea con la legge dell’Ue. Continueremo a monitorare l’implementazione del protocollo nella sua nuova iterazione e rimarremo in contatto con le autorità italiane». Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per gli Affari interni, Markus Lammert, nel briefing quotidiano con la stampa. «In termini di soluzioni innovative, abbiamo detto che siamo pronti a esplorarle, sempre in linea con gli obblighi previsti dal diritto dell’UE e internazionale e dai diritti fondamentali». «Secondo le informazioni che abbiamo, stiamo parlando di un’iniziativa basata sulla legge nazionale. E questo è diverso dall’applicazione del concetto di hub di rimpatrio», precisa.

«Combattere l’immigrazione illegale significa, anche, favorire quella legale, e riaffermare il principio che spetta ad ogni Nazione, e non ai trafficanti, decidere chi deve entrare e chi no sul proprio territorio». Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo con un videomessaggio inviato al Border Security Summit. «Con Keir - sottolinea Meloni - siamo inoltre d’accordo che non bisogna aver paura di immaginare e costruire soluzioni innovative, come quella avviata dall’Italia con l’Albania. Modello criticato all’inizio ma che ha poi raccolto sempre più consenso, tanto che oggi l’Unione Europea propone di creare centri per i rimpatri nei Paesi terzi. Ciò vuol dire che avevamo ragione, e che il coraggio di fare da apripista è stato premiato», rivendica la premier.