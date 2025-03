“Yuri Previtali è morto”. Ma è una bufala dalla Russia: a parlare è proprio il mercenario

Salvatore Martelli 30 marzo 2025 a

Yuri Previtali non è morto, a dispetto di quanto dicano i media russi e delle notizie della Tass, la potente agenzia statale russa. A smentire gli annunci roboanti trasmessi da Mosca sulla sua morte, lo stesso mercenario italiano a La Repubblica. “Le forze armate russe hanno eliminato un mercenario italiano, il neonazista Yuri Previtali, che combatteva a fianco delle forze armate ucraine”: aveva infatti annunciato festante Vladimir Rogov, copresidente del consiglio di coordinamento per l’integrazione delle nuove regioni russe. Il trentenne bergamasco invece ha raccontato al quotidiano romano una verità molto diversa dopo giorni di notizie contrastanti sulla sua sorte. “Sto bene, sono vivo”.

L’ex camionista, militante leghista originario di Palazzago, continua a combattere nella Legione internazionale sin dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina. Ferito più volte durante il suo servizio a fianco dell’esercito ucraino – una commozione cerebrale, un menisco malconcio e un frammento di drone alla spalla – Previtali si sente tutto fuorché un mercenario: “Ho un contratto regolare con l’esercito ucraino e il ritorno economico non è granché – ha spiegato –. Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, ma quando ho sentito le notizie che arrivavano dall’Ucraina, qualcosa si è mosso dentro di me”. Nessuna ideologia politica alla base della sua decisione di unirsi all’esercito di Kiev: “In questa guerra c’è un invaso e un invasore. Dobbiamo combattere oggi per non dover combattere domani”.

Nonostante gli annunci, quindi Previtali è vivo e continua a combattere: “In quasi due anni che sono qui in Ucraina ho conosciuto persone da ogni angolo del mondo con cui condividevo la stessa casa, mangiavo allo stesso tavolo, e combattevo lo stesso nemico”. E sulla sua paura della morte ha sempre risposto: “L’ho messo in conto fin dall’inizio. Sono disposto a morire per l’Ucraina, non per un comandante. E morirei per una causa giusta”.