Drone russo sul Lago Maggiore, Forza Italia pretende chiarezza: "Sicurezza essenziale"

Forza Italia pretende chiarezza sul sorvolo del drone di fabbricazione russa nei pressi degli stabilimenti di Leonardo e sopra la sede dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, situata sul Lago Maggiore. "Annunciamo la presentazione di una interrogazione parlamentare urgente affinché il parlamento sappia nel dettaglio cosa sia successo", ha scritto in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia. "Dobbiamo necessariamente essere chiari e trasparenti rispetto al tema della sicurezza nazionale che per noi è un elemento essenziale da preservare rispetto ad influenze straniere, in un momento particolare come questo a livello internazionale. L’Italia è un grande paese produttore ed anche esportatore di tecnologie militari. Questa vicenda dimostra che è essenziale investire anche in tecnologie moderne per garantire la nostra sicurezza, la riservatezza delle informazioni e, soprattutto, delle immagini del nostro territorio nazionale", ha aggiunto.

La notizia è stata lanciata oggi dal Corriere della Sera e confermata da fonti qualificate. L’Ispra, sulla cui sede avrebbe sorvolato il drone, ospita anche il Joint Research Centre (JRC) dell’Unione Europea, che sta portando avanti un progetto di ricerca sulla sicurezza dei droni. La zona è particolarmente sensibile, trovandosi a breve distanza da stabilimenti strategici di Leonardo, colosso del settore della difesa e della sicurezza. Il pool antiterrorismo della procura di Milano, diretta da Marcello Viola, ha intanto annunciato un' indagine sulla vicenda. Secondo quanto si apprende da Ansa, un fascicolo d’indagine sarà formalmente aperto domani dalla Procura di Milano.