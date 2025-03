Terremoto di magnitudo 7.7 con epicentro in Myanmar. A Bangkok crolla un grattacielo

28 marzo 2025 a

a

a

Panico nel Sud-Est asiatico. Un fortissimo terremoto di magnitudo 7,7 della Scala Richter ha colpito oggi la parte centrale del Myanmar. Lo ha reso noto l’Usgs, l’istituto geologico americano, secondo cui l’epicentro del sisma è stato localizzato 16 chilometri a nordovest della città di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri, alle 14.20 ora locale, le 7.20 in Italia. Il sisma è stato avvertito anche in Thailandia, dove in seguito alla forte scossa sono stati evacuati uffici e negozi a Bangkok e nella provincia sudoccidentale cinese dello Yunnan. Un edificio in costruzione di circa 30 piani è crollato: fonti mediche locali hanno riferito che 43 operai sono intrappolati sotto le macerie. Le immagini sono impressionanti.

#ÚLTIMAHORA I Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en #Myanma (Birmania) sacude varios países, entre ellos, Bangladesh, India, Laos y Tailandia.



Así los momentos del #Sismo: en un video se observa que un rascacielos se derrumba en Bangkok.



Se… pic.twitter.com/WMm5pN2Hi7 — Josue Aguilar (@josuealeexis) March 28, 2025

I residenti della capitale thailandese sono corsi per strada, in preda allo spavento, mentre gli edifici tremavano. Nella provincia cinese dello Yunnan, la locale agenzia sismologica ha detto di aver registrato una scossa di magnitudo 7,9. Il premier thailandese Paetongtarn Shinawatra ha annunciato la convocazione di una "riunione d’emergenza" del governo. "L’ho sentito e stavo dormendo in casa, sono corso il più rapidamente possibile in pigiama fuori dall’edificio", ha detto Duangjai, un residente della popolare città turistica di Chiang Mai. Giornalisti dell’Afp a Naypyidaw, capitale dell’ex Birmania, hanno visto strade divelte dopo la scossa e pezzi di cornicioni dei palazzi nelle vie.