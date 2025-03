Aereo Ita diretto a Tel Aviv costretto ad allontanarsi: missili dallo Yemen

27 marzo 2025 a

a

a

Le sirene d'allarme stanno suonando all'aeroporto di Tel Aviv e in altre zone di Israele per il lancio di due missili balistici da parte degli Houthi, i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. Missili che, si apprende, sono stati intercettati con successo dalle difese antiaeree di Israele ma che hanno costretto un volo della Ita Airways in atterraggio a Tel Aviv a cambiare i piani e ad allontanarsi sul mare. È quanto riporta Sky Tg24 in una notizia d'ultima ora.