Trump-Putin, una telefonata per la pace: colloquio di un'ora e mezza, cosa trapela

Ci siamo. Il colloquio telefonico tra il presidente americano Donald Trump e il leader del Cremlino Vladimir Putin c'è stato ed è durato oltre un'ora e mezza. «Sta andando bene ed è ancora in corso», aveva scritto in precedenza su ’X’ Dan Scavino, vice capo di gabinetto della Casa Bianca. «Succede ora. Il presidente Trump è attualmente nello Studio Ovale che parla con il presidente russo Vladimir Putin dalle 10», le 15 in Italia, aveva scritto il vice capo di gabinetto della Casa Bianca.

Secondo quanto reso noto dalla Casa Bianca, il presidente Trump ha parlato con l'omologo russo «per porre fine alla guerra in Ucraina». Il colloquio avviene dopo che Trump ha detto ieri sera che «Molti elementi di un accordo finale sono stati concordati, ma molto resta da fare». «Migliaia di giovani soldati vengono uccisi, ogni settimana muoiono 2.500 soldati, da entrambe le parti, e deve finire ORA. Non vedo l’ora di parlare con il presidente Putin», ha scritto Trump sul suo account Truth Social.