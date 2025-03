Trump annuncia, domani telefonata con Putin: "Parleremo di terre e centrali"

17 marzo 2025 a

La pace corre sulla linea Washington-Mosca. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che ha intenzione di parlare con il suo omologo russo Vladimir Putin domani, martedì, per discutere di come porre fine alla guerra della Russia in Ucraina. Lo ha detto ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, precisando che stava già discutendo di dividere «certi beni» tra Russia e Ucraina. «Penso che parleremo di terra... parleremo di centrali elettriche», ha detto Trump a bordo dell’Air Force One ai giornalisti annunciando un colloquio per domani con il presidente russo Vladimir Putin per parlare della fine della guerra. «Penso che ne abbiamo già discusso molto da entrambe le parti, Ucraina e Russia - ha aggiunto - ne stiamo già parlando, della divisione di alcuni beni»

Trump ha dichiarato anche di non avere «alcuna intenzione» di allentare i dazi su acciaio e alluminio mentre Washington si avvicina a una guerra commerciale totale con i principali partner. Il presidente ha detto ai giornalisti a bordo dell’Air Force One che non ha intenzione di fare eccezioni ai dazi, spiegando: «No, non ne ho intenzione».