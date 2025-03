New York, proteste pro Palestina nella Trump Tower: scattano 98 arresti

13 marzo 2025 a

Caos a New York. Alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nell’atrio della Trump Tower per denunciare l’arresto di Mahmoud Khalil, un attivista filo-palestinese che ha contribuito a guidare le proteste contro Israele alla Columbia University. I manifestanti della Jewish Voice for Peace, con striscioni e magliette rosse con la scritta "Gli ebrei dicono basta armare Israele", hanno scandito slogan come "Portate subito a casa Mahmoud!". Dopo aver intimato ai manifestanti di lasciare l’edificio sulla Quinta Strada, gli agenti hanno arrestato 98 di loro con varie accuse, tra cui violazione di domicilio, ostruzione e resistenza all’arresto, ha detto un funzionario di polizia in una conferenza stampa.

Khalil, residente permanente negli Stati Uniti e sposato con una cittadina americana, è stato arrestato sabato fuori dal suo appartamento a New York e rischia l’espulsione. È recluso in un centro di detenzione per immigrati in Louisiana. Tra coloro che hanno partecipato alla protesta c’era l’attrice Debra Winger, che nel corso degli anni ha parlato della sua fede ebraica e della sua educazione. Winger ha accusato l’amministrazione Trump di "non avere alcun interesse per la sicurezza degli ebrei". "Sto solo difendendo i miei diritti e sto difendendo Mahmoud Khalil, che è stato rapito illegalmente e portato in un luogo segreto", ha detto all’Associated Press.

La Trump Tower è la sede della Trump Organization ed è il luogo in cui il presidente soggiorna quando si trova a New York. Il grattacielo attira spesso manifestazioni, sia contro che a sostegno del suo omonimo, anche se le proteste all’interno sono meno comuni. L’ingresso principale dell’edificio si apre su un atrio a più piani aperto al pubblico e collega i visitatori a negozi e ristoranti come il Trump Grill. Kaz Daughtry, vice sindaco per la sicurezza pubblica ed ex funzionario di lunga data del Dipartimento di Polizia di New York, ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito durante la protesta di giovedì. Ma ha detto che la città valuterà la situazione e rivedrà le sue procedure "in modo che ciò non possa ripetersi".