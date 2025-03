Donald Trump minaccia il Canada: "Abolisca dazi o l'industria auto chiuderà"

guerra commerciale

11 marzo 2025 a

a

a

Donald Trump chiede al Canada di «sospendere immediatamente» i «vergognosi» dazi sui prodotti caseari, che «sono tra il 250% al 390%» e colpiscono i coltivatori americani. E minaccia che se «questi e altri dazi imposti da tempo non saranno aboliti, io aumenterò dal 2 aprile in modo sostanziale i dazi sulle auto che entrano negli Usa che essenzialmente, chiuderà in modo permanente l’industria automobilistica in Canada». «Queste auto possono essere prodotte facilmente negli Usa», aggiunge il presidente americano.

Il Canada si ribella a Trump: il gesto anti-americano alle partite Nba e Nhl

Poi il presidente ha affondato il colpo sul futuro dello Stato americano. «L’unica cosa che ha senso è che il Canada diventi il nostro caro cinquantunesimo Stato. In questo modo tutte le tariffe, e tutto il resto, scomparirebbero completamente. Le tasse dei canadesi saranno ridotte in modo sostanziale», e i canadesi «saranno più sicuri, militarmente e non solo, di quanto non lo siano mai stati prima». Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth. «Non ci sarà più il problema del confine settentrionale e la più grande e potente nazione del mondo sarà più grande, migliore e più forte che mai - e il Canada ne sarà una parte importante. La linea di separazione artificiale tracciata molti anni fa finalmente scomparirà e avremo la Nazione più sicura e più bella del mondo - e il vostro brillante inno. "O Canada" continuerà a suonare ma ora rappresenterà un grande e potente Stato all’interno della più grande Nazione che il mondo abbia mai visto!», ha aggiunto Trump.