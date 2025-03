Guerra in Ucraina, Putin non si placa: massicci bombardamenti sugli impianti energetici

07 marzo 2025 a

Le forze russe hanno effettuato massicci bombardamenti sulle infrastrutture energetiche dell’Ucraina in vista dell’incontro delle delegazioni diplomatiche americana e ucraina previsto per martedì in Arabia Saudita e all’indomani del vertice di 27 leader europei che, di fronte al disimpegno di Washington dal conflitto, a Bruxelles hanno espresso la volontà di rafforzare le capacità di difesa del continente. L’incontro di martedì servirà a definire «un quadro per un accordo di pace e un cessate il fuoco iniziale», ha affermato l’inviato americano per il Medio Oriente, Steve Witkoff. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che lunedì si recherà in Arabia Saudita per incontrare il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman «dopodiché, il mio team rimarrà in Arabia Saudita per lavorare con i nostri partner americani», ha aggiunto su X, assicurando che l’Ucraina desidera raggiungere una «pace rapida e duratura» per porre fine all’invasione russa. Anche Donald Trump ha annunciato che andrà in Arabia Saudita, senza però fornire una data specifica.

Questa mattina, in diverse regioni dell’Ucraina, le infrastrutture energetiche e del gas «sono state nuovamente sottoposte a massicci bombardamenti di missili e droni», ha scritto il ministro dell’Energia German Galushchenko su Facebook. «Si stanno adottando tutte le misure necessarie per stabilizzare le forniture di energia e gas. La Russia sta cercando di danneggiare la popolazione ucraina bombardando gli impianti di produzione di energia e gas, senza abbandonare il suo obiettivo di privarci di elettricità e calore e di causare il danno maggiore ai cittadini», ha sottolineato Galushchenko.

Nella notte sono stati diramati allarmi antiaerei in tutto il Paese e in diverse zone sono stati segnalati danni e feriti. Secondo le autorità, cinque persone sono rimaste ferite a Kharkiv negli attacchi a infrastrutture critiche e a un edificio residenziale. A Ternopil, ha riferito il governatore della regione Iacheslav Negoda, «i missili hanno colpito un impianto industriale critico», senza causare vittime. Danni alle infrastrutture critiche anche nella regione di Odessa, dove «un attacco ha causato incendi in tre edifici residenziali privati. Il giorno prima, gli attacchi russi contro un hotel a Kryvyi Rig avevano provocato quattro morti e più di 30 feriti.