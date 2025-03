Ucraina, Putin avverte: "Non faremo concessioni". La bordata a Macron: "C'è chi si crede Napoleone..."

06 marzo 2025 a

Quella che va raggiunta è "una pace sostenibile che soddisfi la Russia". Per questo, Mosca "non farà concessioni a nessuno" sull’Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin manda un messaggio al mondo sui tentativi di intessere un negoziato che porti finalmente alla fine del conflitto che infiamma l'Europa da tre anni. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ria Novosti, il capo del Cremlino ha detto che "dobbiamo scegliere una versione di pace che ci vada bene e che garantisca la pace al nostro Paese in una prospettiva storica a lungo termine".

"Gli errori dei nemici e degli oppositori della Russia" hanno sempre avuto in comune la "sottovalutazione del carattere del popolo russo", ha detto ancora Putin in un discorso pubblico rivolto all'interno - l’occasione delle dichiarazioni è stata una visita nella sede della fondazione Difensori della patria a Mosca - ma che non lesina messaggi all'Europa. "Ancora oggi qualcuno non trova pace; ci sono persone che vogliono tornare ai tempi di Napoleone, dimenticando come sia andata a finire", afferma il presidente russo in quella che è sembrata a molti osservatori una stoccata al suo omologo francese Emmanuel Macron.

Nel riferire delle parole di Putin, l’agenzia di stampa Novosti ricorda come ieri Macron abbia sostenuto che la Russia costituisca una minaccia per la Francia e per l’Europa e come per questo abbia invitato ad avviare un dibattito su un possibile ruolo delle armi nucleari a disposizione di Parigi a tutela di tutti i Paesi dell’Ue. Napoleone Bonaparte, da imperatore di Francia, lanciò la sua campagna di Russia nel giugno 1812. Nell’arco di pochi mesi l’offensiva si concluse in modo rovinoso, con centinaia di migliaia di morti, feriti e dispersi tra i soldati della "grande armata". Lo zar di Russia era allora Alessandro I.