Germania, spari davanti al tribunale di Bielefeld: "Ci sono feriti a terra"

È scattata una vasta operazione di polizia davanti al tribunale regionale di Bielefeld dopo che, secondo quanto riporta Bild, sono stati sparati colpi di arma da fuoco. Testimoni oculari hanno riferito che diverse persone giacciono ferite a terra. Presso il tribunale distrettuale è in corso il processo per l’omicidio dell’ex pugile Besar Nimani, assassinato lo scorso marzo. Il presunto assassino, Hüseyin Akkurt, è stato arrestato a Bruxelles a metà luglio. Un altro sospetto è ancora latitante. I due, secondo l’accusa, avrebbero sparato sedici colpi contro l’ex campione di pugilato, ferendolo a morte.

Apparentemente, dietro l’omicidio c’è una violento alterco avvenuto in passato. Durante l’udienza di questa mattina, all’improvviso, all’esterno dell’edificio, sono risuonati degli spari. Secondo il quotidiano Neue Westfälische, i feriti sarebbero almeno tre e, tra questi, ci sarebbero anche il padre e il fratello dell’accusato. Agenti di polizia pesantemente armati stanno sorvegliando la scena. Non è chiaro se l’autore o gli autori della sparatoria siano in fuga. Stando a quanto trapela, una persona potrebbe attualmente essere nascosta, mentre un’altra sarebbe già stata arrestata.