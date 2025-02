Trump spiazza tutti: "L'Ucraina un giorno potrebbe essere russa". E batte cassa con le terre rare

11 febbraio 2025 a

«Un giorno» l’Ucraina «potrebbe essere russa». Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un’intervista a Fox News. «Potrebbero raggiungere un accordo, potrebbero non farlo - ha affermato a pochi giorni dal terzo anniversario dall’inizio del conflitto innescato dall’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina - Potrebbero essere russi un giorno o potrebbero non esserlo». E ha anche detto di aver chiesto all’Ucraina, di aver «detto loro che voglio l’equivalente, circa 500 miliardi di dollari di terre rare». «Sostanzialmente hanno acconsentito», ha aggiunto.

Trump ha poi confermato che l’inviato per l’Ucraina, Keith Kellogg, sarà presto a Kiev. Arriverà il 20 febbraio nella capitale ucraina, ha detto ieri all’agenzia Afp una fonte dell’ufficio del Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. E un portavoce di quest’ultimo, Sergiy Nikiforov, ha detto all’agenzia che Zelensky incontrerà venerdì il vice presidente degli Stati Uniti, JD Vance, a margine della Conferenza di Monaco.

Intanto il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di dazi del 25 per cento sulle importazioni di acciaio e alluminio a partire dal 12 marzo. In un ordine esecutivo, Trump afferma di aver «stabilito che le importazioni di articoli in acciaio» dalla Cina e dall’Europa «minacciano di compromettere la sicurezza nazionale e ho deciso che è necessario porre fine a questi accordi a partire dal 12 marzo 2025». Trump ha emesso anche un ordine esecutivo riguardante le importazioni di alluminio.