Ucraina, l'annuncio di Zelensky: "Ok ad accordo su terre rare in cambio di sicurezza"

Ucraina e terre rareIl presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è detto disponibile a firmare un accordo che conceda agli Stati Uniti l’accesso alle terre rare dell’Ucraina, purché Washington fornisca in cambio garanzie di sicurezza a Kiev. «La domanda non è cosa può dare l’Ucraina, ma cosa può ottenere l’Ucraina», ha detto in conferenza stampa da Abu Dhabi.

Nei giorni scorsi, Zelensky aveva rivelato di non aver dato il via libera alla prima bozza dell’accordo sull’accesso ai depositi minerari in cambio di futuri aiuti militari da parte di Washington. Da Abu Dhabi, il presidente ucraino ha detto di aspettarsi un «piano più dettagliato» dagli Usa ma ha anche sottolineato che l’Ucraina è «davvero molto interessata» a firmare un accordo e vuole sapere «cosa esattamente gli Stati Uniti stanno dando in termini di garanzie di sicurezza».