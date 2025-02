Criptovalute, il furto del secolo: i nordcoreani Lazarus fanno sparire 1,5 miliardi di dollari

22 febbraio 2025 a

I colpo del secolo porterebbe la firma di Lazarus, hacker legati alla Corea del nord. A subire il furto è Bybit, operatore di criptovalute che si è visto sottrarre in un attacco informatico 1,5 miliardi di dollari in Ethereum. Si tratterebbe del furto più grande in criptovalute della storia, riporta il Corriere della sera, ed è stato possibile grazie alla scoperta da parte dei cybercriminali di una vulnerabilità nell'autenticazione dei portafogli. Il co-fondatore di Bybit, Ben Zhou, dal canto suo ha fatto sapere che l'exchange è pienamente solvibile.

Le prime verifiche sul colpo grosso fatte con Arkham Intelligence, una piattaforma di analisi che si occupa di rendere più trasparenti le transazioni, portano al gruppo Lazarus. Gli hacker nordcoreani, che opererebbero per finanziare il programma nucleare di Pyingyang, non sono nuovi a furti clamorosi di criptovalute ma è la prima volta che la cifra sotratta si calcola in miliardi.