Ucraina, grandi manovre Usa-Russia: "Tre ore con Putin", verso la svolta?

L'inviato di Trump da Putin, gli Usa che mandano un messaggio chiaro a Kiev. Sembrano entrare nel vivo le manovre gli Stati Uniti per una pace nel cofnlitto che da due anni infiamma l'Europa. "Gli Stati Uniti non credono che l’adesione alla Nato per l’ Ucraina sia un risultato realistico di un accordo di negoziato", dice il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth, in apertura del gruppo di contatto per l’Ucraina a Bruxelles. "Gli Stati Uniti non credono che l’adesione dell’ Ucraina alla Nato sia un esito realistico di un accordo negoziato. Al contrario, qualsiasi garanzia di sicurezza dovrà essere sostenuta da forze capaci, europee e non europee. Se queste truppe dovessero essere dispiegate come forze di pace in Ucraina in qualsiasi momento, dovrebbero far parte di una missione non-Nato e non dovrebbero essere coperte dall’Articolo 5" che, se attivato, farebbe scattare il supporto dell’intera Alleanza. "Dovrà esserci inoltre una solida supervisione internazionale della linea di contatto. Sia chiaro: nell’ambito di qualsiasi garanzia di sicurezza, non verranno dispiegate truppe statunitensi in Ucraina", afferma Hegseth.

L’ Ucraina, però, "non si arrende" e continuerà a chiedere di entrare nella Nato, ma se la porta dell’Alleanza rimarrà chiusa Kiev dovrà "costruire la Nato sul suo territorio", il che significa "raddoppiare" il suo esercito. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista all’Economist in cui ha ammesso che l’adesione alla Nato è ora complicata a causa dell’opposizione di Usa, Germania e Ungheria. "Dobbiamo raddoppiarlo. Raddoppiarlo. Per essere allo stesso livello dell’esercito russo", ha proseguito Zelensky, ribadendo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, può fornire le garanzie di sicurezza e l’Europa potrebbe contribuire a finanziarle. "Missili, missili a lunga gittata e Patriot. Questo è il piano B", ha precisato.

Intanto ieri è volato a Mosca l’inviato speciale di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che ha riportato negli Stati Uniti Marc Fogel, l’insegnante americano detenuto in Russia dal 2021. "Siamo stati trattati molto bene dalla Russia, in realtà. Spero che sia l’inizio di un rapporto in cui possiamo mettere fine a quella guerra", ha detto Trump, commentando il rilascio di Fogel e lasciando intendere che il suo ritorno potrebbe far avanzare i negoziati. Non è chiaro, tuttavia, se la visita di Witkoff - primo funzionario statunitense a recarsi a Mosca dal novembre 2021 - sia stata un’occasione di contatto con il governo russo. Ma secondo il conduttore di Fox News Sean Hannity, molto vicino a Trump, a Mosca Witkoff avrebbe passato tre ore e mezzo con Putin, anche se i dettagli della conversazione con il presidente russo non sono stati resi noti. Il Cremlino, dal canto suo, non ha commentato l’ipotesi.

Gli Stati Uniti rilasceranno il cyber criminale russo Alexander Vinnik come parte dello scambio con Mosca, che ha liberato l’insegnante americano Marc Fogel, rientrato ieri a Washington. Lo ha rivelato il New York Times. Vinnik, accusato di riciclaggio di denaro tramite la sua piattaforma di scambio di criptovalute Btc-e, era stato arrestato in Grecia nel 2017 su richiesta di Washington. La piattaforma avrebbe ospitato transazioni da miliardi di dollari, e Vinnik si è dichiarato colpevole di cospirazione per riciclaggio di denaro, pur sostenendo di essere un semplice operatore senza un ruolo attivo nelle operazioni criminali della piattaforma.