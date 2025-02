Ucraina, la rivelazione di Trump: "Ho sentito Putin, vuole che la guerra finisca"

09 febbraio 2025 a

A quasi 3 anni dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, il presidente Usa Donald Trump ha rivelato in un’intervista al New York Post di avere parlato al telefono con il presidente russo Vladimir Putin per provare a negoziare una fine della guerra in Ucraina. Secondo l’inquilino della Casa Bianca, a Putin «importa» delle morti sul campo di battaglia e «vuole che le persone smettano di morire». Quanto al numero di volte in cui i due hanno parlato, nell’intervista esclusiva rilasciata venerdì a bordo dell’Air Force One Trump afferma che è meglio non dirlo. Il Cremlino non conferma né smentisce. «Quello che si può dire di questa notizia è che mentre l’amministrazione di Washington svolge il suo lavoro, nascono molte comunicazioni diverse. E queste comunicazioni sono condotte attraverso diversi canali. E naturalmente, sullo sfondo della molteplicità di queste comunicazioni, io personalmente potrei non sapere qualcosa, essere all’oscuro di qualcosa. Pertanto, in questo caso, non posso né confermare né smentire», ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda dell’agenzia di stampa russa Tass sulla possibilità che Putin e Trump abbiano avuto una conversazione telefonica dopo l’insediamento del leader Usa. Peskov ha inoltre detto che Russia e Stati Uniti non hanno ancora iniziato a discutere di un possibile incontro fra Putin e Trump. La notizia giunge dopo che venerdì, parlando con i giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente repubblicano aveva annunciato un possibile incontro imminente con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

«La prossima settimana probabilmente incontrerò il presidente Zelensky e parlerò col presidente Putin», aveva detto. Mentre da Kiev Zelensky, in un post su X, si era limitato a confermare la pianificazione di colloqui con gli Usa: «Le prossime settimane potrebbero essere molto intense in termini di diplomazia e faremo il necessario per rendere questo periodo efficace e produttivo. Apprezziamo sempre la collaborazione con il presidente Trump. Stiamo anche pianificando incontri e colloqui a livello di team. In questo momento i team ucraini e americani stanno elaborando i dettagli. Una pace solida e duratura diventerà più vicina», aveva scritto Zelensky. Trump ha sempre chiarito di volere quanto prima la fine delle due guerre, quella in Ucraina e quella in Medioriente. «Tutte quelle persone morte. Giovani, giovani, belle persone. Sono come i vostri figli, due milioni di persone, e senza motivo», ha detto nell’intervista con il New York Post parlando delle vittime. Prima di vantarsi del fatto che a suo dire la guerra in Ucraina «non sarebbe mai accaduta» se lui fosse stato presidente nel 2022. «Ho sempre avuto un buon rapporto con Putin - ha aggiunto Trump - Biden era un imbarazzo per la nostra nazione, un imbarazzo totale», ha detto ancora il tycoon parlando del suo predecessore. E ha sostenuto di avere un piano concreto per porre fine al conflitto. «Voglio porre fine a questa dannata cosa», ha detto. Intanto il vice presidente Usa Vance incontrerà la prossima settimana Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. «Come dice la Bibbia, ’Beati gli operatori di pacè. E in questo senso, spero che la mia più grande eredità, quando tutto sarà finito, sarà quella di un costruttore di pace e un unificatore», ha detto Trump secondo quanto riferito su X dalla Casa Bianca.