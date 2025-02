Austria, il siriano dell'attacco con il coltello avrebbe gridato "Allahu Akbar"

16 febbraio 2025 a

Dopo Monaco, Villach. Un richiedente asilo siriano è stato arrestato ieri dopo che un adolescente è stato accoltellato a morte e altre cinque persone sono rimaste ferite nel sud dell’ Austria. L’attacco è arrivato solo due giorni dopo che un sospetto richiedente asilo afghano si è lanciato con un’auto contro le persone nella vicina Germania, uccidendo due persone e ferendone altre decine. Nel capoluogo della Carinzia, invece, un uomo "ha attaccato a caso i passanti con un coltello", ha dichiarato il portavoce della polizia Rainer Dionisio. Gli agenti hanno arrestato un richiedente asilo siriano di 23 anni. "Una vittima, un ragazzo di 14 anni, è morta", ha aggiunto. Il numero di feriti è passato da quattro a cinque, di cui due gravi.

Stando a quanto si apprende, un fattorino di passaggio - anch’egli proveniente dalla Siria - è intervenuto e ha speronato il suo veicolo contro l’aggressore, che è rimasto leggermente ferito ed è stato arrestato "subito dopo l’attacco", ha detto Dionisio. Il sospetto è un richiedente asilo siriano con un permesso di soggiorno valido e senza precedenti penali, secondo le informazioni preliminari. Dionisio ha detto che non si può ancora dire nulla sul movente dell’attacco, ma si stanno verificando le testimonianze oculari secondo cui l’aggressore avrebbe gridato "Allahu Akbar" (Dio è il più grande).

Il governatore della Carinzia Peter Kaiser, dei socialdemocratici, ha chiesto le "più dure conseguenze" per questa "incredibile atrocità". "Ho sempre detto in modo molto chiaro e inequivocabile: Chiunque viva in Carinzia, in Austria, deve rispettare la legge e deve adeguarsi alle nostre regole e ai nostri valori", ha dichiarato. "Chiunque violi queste regole deve affrontare le conseguenze più dure; deve essere processato, imprigionato ed espulso", ha aggiunto. Il leader dell’estrema destra Herbert Kickl - il cui partito ha vinto per la prima volta le elezioni nazionali di settembre - si è detto "sconvolto" dall’attacco, definendolo un "fallimento del sistema". "Abbiamo bisogno di un rigoroso giro di vite sull’asilo", ha dichiarato in un comunicato.