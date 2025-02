Gaza, rilasciati tre ostaggi israeliani: chi sono. Il "messaggio" a Trump sul palco di Hamas

15 febbraio 2025 a

I veicoli della Croce Rossa sono arrivati a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza per il rilascio dei tre ostaggi israeliani Sasha Troufanov, Iair Horn e Sagui Dekel-Chen. Lo riporta il Times of Israel. I tre sono stati fatti uscire da un furgone bianco da uomini armati di Hamas e sono stati portati sul palco allestito da Hamas a Khan Younis per essere mostrati alla folla e pronunciare alcune parole, secondo le indicazioni dei miliziani.

Sul palco di Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia Gaza, bandiere di Hamas e della Jihad islamica palestinese, nonché manifesti di propaganda. Tra questi una foto del leader di Hamas ucciso Yahya Sinwar che guarda la Cupola della Roccia sul Monte del Tempio a Gerusalemme con la didascalia in inglese, ebraico e arabo, che dice «Nessuna migrazione tranne che a Gerusalemme», una frecciatina all’appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a reinsediare i cittadini di Gaza. Un altro manifesto ha immagini aeree delle comunità e delle basi che Hamas ha invaso il 7 ottobre 2023.

E ci sarebbe il nome di Ahmed Barghouti, stretto collaboratore del leader di Fatah, Marwan Barghouti, nella lista dei 369 prigionieri palestinesi che saranno rilasciati oggi in cambio della liberazione a Gaza di Troufanov, Horn e Dekel-Chen. Lo ha riferito l’Associazione dei prigionieri palestinesi, precisando che 333 sono «prigionieri della Striscia di Gaza che sono stati arrestati dopo il 7 ottobre» e 24 saranno subito espulsi. Arrestato insieme a Marwan Barghouti nel 2002, Ahmed Barghouti sta scontando 13 ergastoli per aver compiuto una serie di attacchi terroristici durante la Seconda Intifada in cui morirono 12 israeliani. Dovrebbe essere espulso all’estero tramite l’Egitto.