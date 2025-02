Da Musk a Bezos, perché l'Occidente ha bisogno dei giganti digitali

Roberto Arditti 04 febbraio 2025 a

a

a

Allora, qui nessuno nega che i colossi dell’economia digitale fanno innanzitutto i loro interessi di business su cui occorre vigilare con attenzione, giacché i dati (di ogni singolo cittadino) sono il bene più prezioso del nostro tempo. Ma siccome adesso l’argomento più di moda "à gauche" è la cosiddetta tecno-destra, bisogna rimettere un po’ le cose al loro posto.

Il racconto secondo cui i protagonisti della Silicon Valley sono una banda di nazi-fascisti pronti a soffocare le democrazie a loro uso e consumo è grottesco e ipocrita. È grottesco perché significa annegare i giudizi di milioni di persone nel vuoto cosmico dei social, trattando tutti come degli idioti incapaci di pensare. Ed è, soprattutto, ipocrita, perché quei signori sono gli stessi verso i quali nessuno fiatava quando facevano gli occhi dolci alla sinistra, tanto negli USA, quanto in Europa.

"Cavallo di Troia". L'ultima sparata della Schlein su Trump e Musk

Per capirci meglio, l’ultima trovata di Elon Musk (MEGA, Make Europe Great Again) può essere criticata in molti modi, ma bollata come l’apocalisse che sbrana la democratica Europa non sta né in cielo né in terra. C’è però un tema ulteriore, sin qui totalmente ignorato. Tutti quelli che strillano contro i Musk, i Bezos, i Zuckerberg e compagnia hanno una vaga idea di cosa sarebbe l’Occidente senza questa supremazia, senza la forza di Google, Apple, Starlink, Microsoft?

Video su questo argomento Go Red or Go Blue speciale Ue: Nardella e quella visita di Musk a Firenze

Proviamo a rispondere: saremmo come un carro a cavalli al tempo dei droni, un nobile ma inservibile oggetto d’antiquariato.

I fenomeni della critica a mitraglia hanno idea di cos’è la potenza tecnologica cinese, di quali margini ha la supremazia demografica indiana, di quali risorse dispone la finanza islamica del petrolio e del gas?

Ci vuole tanto a capire che senza i giganti del web, dell’economia digitale e dell’intelligenza artificiale i pesi massimi del pianeta (Russia compresa, con le sue armi nucleari, le sue risorse naturali e la sua vastità territoriale) prenderebbero in considerazione forme di aggressione molto più selvagge di quelle già presenti? Senza forme d’idolatria, teniamoceli stretti quei giganti. Sono purissima espressione di questo Occidente, pieno di pregi, non senza qualche difetto. In alternativa, ci sbraneranno, senza nemmeno fare troppa fatica.