Gaza inabitabile per 10-15 anni: il piano di Trump per i palestinesi

Donald Trump pensa che sia «impraticabile» rendere Gaza di nuovo abitabile per almeno i prossimi 10-15 anni. A svelarlo è stato un alto funzionario dell’amministrazione statunitense, parlando con i giornalisti in vista dell’incontro tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu, secondo quanto riporta il sito del Washington Post. «Il presidente Trump guarda la Striscia di Gaza e vede un sito di demolizione», ha aggiunto la fonte della Casa Bianca, riferendosi in questo modo alle distruzioni provocate dai bombardamenti israeliani in cui sono morti oltre 61mila palestinesi. «Crede che sia inumano costringere le persone a vivere lì», ha poi aggiunto, parlando in questi termini del 90% per cento della popolazione di Gaza che dall’inizio della guerra, dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre 2023, sono stati costretti a lasciare le loro case, e spostarsi in alcuni casi anche 10 volte, secondo i dati dell’Onu.

Il funzionario non ha risposto però a domande riguardo all’idea espressa più volte da Trump di spostare i palestinesi di Gaza in Egitto e Giordania - dove verrebbero costruiti per loro insediamenti che, ha detto il presidente, potrebbero essere anche stabili -, proposta che entrambi i Paesi hanno pubblicamente rifiutato.

I palestinesi «sarebbero felici di lasciare» Gaza e vivere altrove se venisse data loro la possibilità. È quanto ha poi affermato Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo aver firmato l’ordine esecutivo per continuare lo stop dei finanziamenti Usa all’Unrwa, l’agenzia dell’Onu che assiste i rifugiati palestinesi. «Penso che sarebbero entusiasti», ha rincarato Trump.