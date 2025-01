Elon Musk e Marte, la profezia in un libro del '49: "Come può essere?"

28 gennaio 2025 a

"Come può essere vero?". È incredulo Elon Musk per il post di un utente di X che riprende una storia coperta tempo fa dalla stampa in vari Paesi. In particolare i tabloid inglesi hanno scovato "Progetto Marte”, un libro scritto nel 1949 da Wernher Von Braun, ingegnere aerospaziale per Adolf Hitler che dopo la Guerra passò a lavorare per il governo Usa. Lo scienziato, inventore di missili e razzi, si dilettò anche con la narrativa fantastica e in questo libro c'è un passaggio che ha lasciato molti di stucco. “Un governo marziano composto da dieci uomini” dove l'imperatore è “eletto tramite suffragio universale per cinque anni e chiamato Elon”. Già, come Musk, l'uomo che ha promesso che entro un anno saremo su Marte con i suoi razzi SpaceX. Una coincidenza, una profezia o chissà cos'altro?