Medioriente, Hamas consegna soldatessa Agam alla Croce Rossa

La Jihad islamica ha comunicato di aver completato i preparativi per consegnare gli ostaggi civili Arbel Yehoud e Gadi Mozes alla Croce Rossa. I media palestinesi riferiscono che la consegna avverrà all’esterno delle rovine della casa dell’ex leader di Hamas Yahya Sinwar, a Khan Younis. Nel frattempo, Hamas ha già consegnato la soldatessa di sorveglianza Agam Berger alla Croce Rossa a Jabalia, nel nord di Gaza. I miliziani hanno allestito un palco nella zona.

Even with the cruelty and cynicism of the Islamic Jihad terror group this is an extremely emotional moment. Gadi Moses and Arbel Yehud meet after 482 days in captivity, moments before their release. Mozes will soon turn 81, he survived. pic.twitter.com/2evQOUn3YP