TikTok nel mirino di Microsoft, Trump: "Trattative in corso" ma sarà una "guerra di offerte"

È Microsoft l’azienda americana in trattative per acquisire TikTok. Lo ha rivelato Donald Trump, che, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se il colosso di Bill Gates sia interessato, ha risposto: «Direi di sì». Salvo aggiungere che c’è «un grande interesse per TikTok» da parte di molte aziende. Nei giorni scorsi, il presidente americano ha firmato un ordine esecutivo che proroga di 75 giorni - dal 19 gennaio scorso - il bando per il social cinese, a meno che la società proprietaria della piattaforma, Bytedance, non venda le proprie attività negli Stati Uniti per questioni di sicurezza nazionale.

«Mi piacciono le guerre di offerte, perché si fa il miglior affare», ha detto Trump parlando con i giornalisti durante il volo di ritorno dalla Florida a Washington. «C’è molto interesse» su TikTok «perché è molto chiaro, è molto chiaro: se firmo, qualcuno lo comprerà, pagherà molti soldi, avrà molti posti di lavoro, terrà aperta una piattaforma e sarà molto sicuro. Se non firmo, allora chiude».