Spagna in allerta per temporali e neve: dove spaventa la tempesta Herminia

27 gennaio 2025 a

a

a

La Spagna torna in allerta per temporali, vento, neve e mare mosso, a causa del passaggio della tempesta Herminia. La regione più colpita al momento è la Galizia, nel nord ovest, dove è stata dichiarata l’allerta rossa dall’Agenzia meteorologica spagnola, Aemet. Si prevedono onde fino a 12 metri. La radio tv pubblica spagnola, Rtve, ha riferito che nella comunità autonoma sono stati registrati oltre 600 incidenti nella notte a causa del maltempo e oltre 13mila persone sono senza elettricità. La linea ferroviaria Ferrol-Ribadeo-Oviedo continua a essere interrotta mentre è stata ripristinata la circolazione dei treni di media percorrenza da Ferrol alla città di Hercules.

Hamas pronta al passo indietro sul governo di Gaza. Il messaggio a Trump

Negli aeroporti della Galizia sono stati sospesi nelle prime ore del mattino i collegamenti aerei con Madrid da Vigo e La Coruña. Nel caso di Vigo, è stato cancellato anche il volo per Madrid in partenza alle 8:40. Nel sud della Spagna, nella provincia di Cadice, la tempesta Herminia sta provocando cancellazioni dei traghetti che collegano Tarifa con Tangeri, in Marocco. Sono stati poi registrati problemi nella circolazione dei treni anche nella regione centrale della Castiglia-La Mancia con ripercussioni sull’alta velocità che collega Madrid con Murcia e Alicante. Il Comune di Madrid, così come Toledo e altre città, ha deciso di chiudere parchi e impianti sportivi all’aperto a causa delle condizioni meteorologiche.