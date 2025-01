Usa, la promessa di Donald Trump: "L'età dell'oro è tornata"

20 gennaio 2025 a

Donald Trump ha presentato l’America che verrà nei primi due minuti del suo intervento da nuovo presidente degli Stati Uniti. È stato quando ha detto: «da questo momento è cominciata l’età dell’oro americana». E poi: «il declino è finito». Per aggiungere: «L’America sarà presto più grande, più forte ed eccezionale come non lo è mai stata prima». Infine il riferimento al «ritorno della promessa dell’America». Ogni passaggio ha scatenato l’entusiasmo della platea che affollava la Rotonda del Campidoglio, scelta per il giuramento al posto del West Front di Capitol a causa dell’ondata artica che ha attraversato Washington. Trump ha presentato un’America dorata, in cui «l’inflazione calerà», i «prezzi crolleranno», l’occupazione crescerà, e lanciato un avvertimento al mondo riguardo ai dazi: non li applicherà fin dal primo giorno, come ha rivelato il Wall Street Journal, ma arriveranno. Quando? Intanto Trump ha firmato un memorandum con cui ha chiesto alle agenzie federali di studiare gli accordi commerciali con i vari Paesi e capire dove sarà più conveniente colpire con i dazi. Canada, Cina, Messico e Unione Europea sono avvertite.

Il tycoon è stato chiaro: lui vuole rilanciare il principio dell’«America First», che ha scatenato entusiasmo nella base durante la campagna elettorale. «Invece di tassare i nostri cittadini per arricchire gli altri Paesi - ha dichiarato - metteremo tariffe e tasse ai Paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini». «Compreremo americano - ha aggiunto - produrremo americano e assumeremo americani». Anche qui, la sala è stata inondata di applausi scroscianti. Nel nuovo piano economico c’è anche il ritorno alle trivellazioni, nel segno del «drill, baby, drill», che ha spinto i presenti ad alzarsi in piedi per tributargli un’altra standing ovation. Gli Stati Uniti usciranno di nuovo dagli accordi di Parigi sul clima, così come Trump aveva fatto durante il suo primo mandato, e daranno il via a una nuova ondata di trivellazioni, anche in terre finora protette. L’Alaska diventerà uno degli Stati in cui si concentrerà la nuova caccia al petrolio e al gas. «L’obiettivo - ha spiegato il 47 presidente - sarà quello di inondare il mondo» di petrolio e gas americano«. Trump allenterà i regolamenti sulle auto a combustibile fossile e bloccherà i piani per favorire la transizione alle auto elettriche. L’energia tradizionale prima di tutto. Il cambiamento climatico non verrà al secondo posto, perchè Trump considera l’emergenza ambientale una »bufala«. I mercati, però, che seguono ragionamenti diversi, non hanno risposto con entusiasmo alle parole di Trump. Il dollaro ha perso sull’euro: la valuta europea ha toccato 1,04 dollari, segnando un livello che non raggiungeva dal novembre dell’anno scorso. Mentre il petrolio ha chiuso in calo dopo la fase rialzista. Sul Wti il greggio si è attestato a 76,41 dollari al barile, con una flessione attorno all’1,88 per cento. Sul Brent il petrolio è stato scambiato a 79,78 dollari al barile, con un calo dell’1,24 per cento. Domani vedremo come i mercati finanziari reagiranno e se gli investitori saranno convinti di trovarsi davanti a una nuova »età dell’oro« americana.