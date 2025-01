Donald Trump parte in quarta: da rimpatrio dei migranti al ritorno petrolio, cosa farà

20 gennaio 2025 a

a

a

Donald Trump ha giurato come 47° presidente degli Stati Uniti. "L'età dell'oro comincia ora, il nostro Paese fiorirà e metterò sempre al primo posto l'America", ha detto nel suo discorso d'insediamento a Capitol Hill. "Per prima cosa, dichiarerò un’ emergenza nazionale al nostro confine meridionale. Tutti gli ingressi illegali saranno immediatamente bloccati e inizieremo il processo di rimpatrio di milioni e milioni di immigrati clandestini criminali nei luoghi da cui sono venuti. Ripristineremo la mia politica di ’rimanere in Messico'", ha annunciato Trump che promette: "Difenderò il nostro Paese da minacce e invasioni". L'altra emergenza è quella energetica: "La crisi dell’inflazione è stata causata da una spesa eccessiva e dall’aumento dei prezzi dell’energia, per questo oggi dichiaro un’ emergenza energetica e noi trivelleremo, baby, trivelleremo", ha detto nel discorso inaugurale, citando lo slogan elettorale "drill, baby, drill". "Noi faremo abbassare i prezzi, riempiremo di nuovo le nostre riserve strategiche ed esporteremo energia americana in tutto il mondo", ha aggiunto Trump, affermando che "saremo di nuovo una nazione ricca l’oro liquido sotto i nostri piedi aiuteranno ad applicare le mie azioni". "Oggi metteremo fine al Green New Deal e revocheremo l’obbligo delle auto elettriche e salveremo la nostra industria automobilistica mantenendo il mio sacro impegno con i grandi lavoratori del settore automobilistico", ha detto ancora, concludendo che "potremo comprare l’auto che vogliamo" e annunciando un nuovo impulso al petrolio.

Trump giura: "Inizia l''età dell'oro dell'America". Meloni unica leader europea, in prima fila Musk e... Zuckerberg

Tanti i temi toccati nel discorso inaugurale. "Sono stato salvato da Dio per una ragione, per rendere l'America di nuovo grande" ha detto Trump sostenendo di essere stato messo a dura prova da chi ha tentato di privarlo della sua libertà e anche della sua vita, un riferimento al fallito attentato in Pennsylvania. Trump ha attaccato l'elite "estremista e corrotta" di Washington, in riferimento alla precedente amministrazione Biden. Sul fronte della politica economica, nel suo discorso d’insediamento il presidente Donald Trump ha affermato che "inizierò immediatamente la revisione del nostro sistema commerciale per proteggere i lavoratori e le famiglie americane" in qualità di 47° presidente degli Stati Uniti. "Imporremo tariffe e tasse ai paesi stranieri per arricchire i nostri cittadini", ha detto Trump. "A questo scopo, stiamo istituendo l’External Revenue Service per riscuotere tutte le tariffe, i dazi e le entrate". Ciò, ha aggiunto, porterà "ingenti somme di denaro" nelle casse del Paese "provenienti da fonti straniere".

Trump fa il record sui social, quanto cresce l'engagement

Trump ha affermato che gli Usa allargheranno i propri confini e ha a nnunciato: "Oggi firmerò un ordinanza esecutiva con cui cambieremo il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America". Non solo. Gli Stati Uniti "si riprenderanno" il Canale di Panama, ha detto il presidente ricordando che il Canale venne "stupidamente" dato a Panama nonostante gli Stati Uniti per realizzarlo avessero speso più soldi di quanti ne avessero mai spesi in un progetto prima di allora- "Lo scopo del nostro accordo e lo spirito del nostro trattato sono stati totalmente violati", le navi americane, anche quelle della Marina, "non sono state trattate equamente", ma "soprattutto - ha scandito Trump - la Cina sta gestendo il Canale di Panama e noi non l’abbiamo dato alla Cina. L’abbiamo dato a Panama e ce lo riprenderemo".