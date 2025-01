Los Angeles, gli incendi non danno tregua: venti sempre più forti

14 gennaio 2025 a

a

a

Non c'è tregua a Los Angeles, dove gli incendi continuano a guadagnare terreno. Si prevede che venti caldi e potenti colpiranno la seconda città più grande degli Stati Uniti, minacciando di alimentare ulteriormente le fiamme che la devastano da una settimana. Il Servizio Meteorologico Nazionale (NWS) degli Stati Uniti ha lanciato l’allarme: i venti supereranno i 120 km/h. "I venti di oggi hanno già iniziato a rafforzarsi e continueranno ad accelerare", hanno comunicato gli esperti. Alcune zone della contea di Los Angeles e della contea di Ventura sono state classificate come "in una situazione particolarmente pericolosa". Gli investigatori, intanto, sono al lavoro sulla causa degli incendi e pensano di aver individuato il "ground zero" del rogo Palisades, quello che dal 7 gennaio sta devastando una vasta area della metropoli nelle colline tra Santa Monica e Malibu.

È allarme sciacalli tra le fiamme: arrestato un "finto pompiere"

Divampate da sotto uno sperone roccioso denominato Skull Rock, molto apprezzato da escursionisti e teenager, le fiamme avrebbero attecchito diffondendosi lungo il sentiero Temescal, che corre in direzione nord-sud, più o meno la stessa dei venti che hanno sospinto il rogo. Il luogo è vicino a quello dove è partito un piccolo incendio, successivamente domato, la notte di Capodanno. Un escursionista che ha attraversato la zona la mattina del 7 gennaio ha detto di aver notato fumo o polvere nell'aria: "Mi sono chiesto se non fosse ancora attivo anche se non c'erano fiamme", ha confessato al New York Times Ron Giller.